A DHNSG investiga a morte Vitor Guedes Peixoto Martins, no bairro do Colubandê, em São GonçaloMarcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 13/10/2022 15:28 | Atualizado 13/10/2022 15:46

Rio - Policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) encontraram, na manhã desta quinta-feira (13), o corpo de um jovem morto a tiros na Avenida Professora Aida de Souza Faria, no bairro do Colubandê, em São Gonçalo. A vítima foi identificada como Vitor Guedes Peixoto Martins, de 20 anos, e, segundo testemunhas, ele teria ido a uma festa na região com outros dois amigos.

A assessoria da PM informou que uma equipe foi acionada para verificar a existência de um cadáver naquele endereço. Quando os militares chegaram na rua, encontraram o corpo de Vitor, que estava vestido com uma camisa do Flamengo e bermuda jeans. Ao lado do corpo, estojos de projéteis deflagrados. Os familiares do jovem já estavam no local.

De acordo com testemunhas, Vitor teria frequentado uma festa, durante a madrugada, com amigos, quando foi, supostamente, executado por traficantes. A região onde o corpo foi encontrado é considerada uma "área de desova" de cadáveres.

As investigações para esclarecer o homicídio estão sendo realizadas pela Delegacia de Homicídio de Niterói e São Gonçalo (DHNSG). Agentes da unidade compareceram ao local e registraram a ocorrência.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó. Não há informações sobre o velório do jovem.