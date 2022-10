Atividades realizadas no Centro Esportivo Miécimo da Silva, em Campo Grande - Divulgação

Atividades realizadas no Centro Esportivo Miécimo da Silva, em Campo GrandeDivulgação

Rio - A Secretaria Municipal de Esportes abriu, nesta quinta-feira (13), cerca de 1.200 vagas gratuitas para modalidades de esportes no Centro Esportivo Miécimo da Silva, em Campo Grande, na Zona Oeste. São muitas opções disponíveis, como atletismo, basquete, boxe, futebol, ginástica localizada, judô, vôlei e tênis.



Cada pessoa pode se inscrever em até três modalidades, sendo duas de sua escolha e a terceira somente para esportes de quadra. A faixa etária das atividades é a partir dos 6 anos.



"Buscamos ampliar cada vez mais o número de vagas em nossos equipamentos esportivos para que toda a população possa ter acesso ao esporte gratuitamente. Esperamos que todos possam aproveitar essa oportunidade", conta o secretário municipal de Esportes, Francisco Bandeira.

Estão sendo distribuídas 200 senhas para inscrição por dia, a partir das 7h. A inscrição de menores de idades só pode ser feita pelo pai, mãe, avós ou irmão maior de idade.Os documentos necessários para a inscrição dos maiores de 18 anos são cópias da identidade, do CPF e do comprovante de residência. Para quem tem mais de 70 anos é obrigatório apresentar atestado médico. Os menores de idade devem apresentar cópias da carteira de identidade ou certidão de nascimento, da identidade do responsável, comprovante de residência e declaração escolar.As inscrições vão até o dia 28 de outubro e são realizadas na secretaria do Miécimo, de terça a sábado, das 8h às 17h. Para agilizar é possível realizar a pré-inscrição online no site e finalizar presencialmente no equipamento esportivo, portando todos os documentos solicitados, junto com sua chave de acesso que é gerada automaticamente no final da pré-inscrição.O Centro Esportivo Miécimo da Silva fica na Rua Olinda Elis, 470, em Campo Grande.