O vírus monkeypox foi confirmado em 1162 pacientes do estado do Rio - Débora F. Barreto-Vieira/IOC/Fiocruz

O vírus monkeypox foi confirmado em 1162 pacientes do estado do RioDébora F. Barreto-Vieira/IOC/Fiocruz

Publicado 13/10/2022 15:14 | Atualizado 13/10/2022 15:52

Rio - O estado do Rio de Janeiro registrou nesta quinta-feira (13) dois novos casos confirmados da varíola dos macacos, totalizando 1.162. Enquanto outros 321 pacientes estão sendo investigados e 132 tratados como prováveis, ou seja, com exame inconclusivo ou não coletado. Na segunda-feira passada (10), o estado anunciou a terceira morte pela doença.

A primeira vítima era um homem de 33 anos, morador de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, que estava internado no Hospital Ferreira Machado. Ele também tinha baixa imunidade e comorbidades. O caso ocorreu em agosto deste ano. Já a segunda morte foi um residente de Mesquita, na Baixada Fluminense, de 31 anos, no começo do mês, que apresentava também problemas de imunidade. Já o terceiro caso foi de um paciente também de 31 anos, morador de São João de Meriti, internado desde o dia 16 de setembro no Instituto Estadual de Infectologia São Sebastião (IEISS).



De acordo com os dados da Secretaria Estadual de Saúde, cerca de 5 pessoas foram tratadas com Tecovirimat. Na Região Metropolitana foram registrados 984 casos, representando 84,68% de todos os registros da doença no estado. Já na região Metropolitana II, o número segue em 124, com 10,67% dos infectados. A Baixada Litorânea permanece com 12, assim como a região Serrana, com 7, já o Médio Paraíba subiu para 10.

Do total de infectados pela doença, 1.075 são homens, correspondendo a 92,5%. Além disso, a maior parte dos pacientes estão na faixa etária dos 20 e 39 anos. A principal forma de contagio da doença permanece o contato sexual, representando 36,43% dos casos.



As erupções cutâneas e a febre ainda são os principais sinais da doença. No estado, 1.015 casos apresentaram as feridas como sintoma, ao passo que 667 pessoas queixaram-se de febre.

Vacina

O Brasil recebeu o primeiro de lote de vacinas contra a varíola dos macacos, doença também conhecida como Monkeypox. A remessa, com 9,8 mil doses, desembarcou no Aeroporto de Guarulhos (SP) no última dia 4. Ao todo, o Ministério da Saúde comprou cerca de 50 mil doses via fundo rotatório da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). Os próximos lotes estão previstos para serem entregues até o fim de 2022.



Os imunizantes serão utilizados para a realização de estudos, conforme recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS). É importante ressaltar que as vacinas são seguras e atualmente são utilizadas contra a varíola humana ou varíola comum. Por isso, o estudo pretende gerar evidências sobre efetividade, imunogenicidade e segurança da vacina contra a varíola dos macacos e, assim, orientar a decisão dos gestores.



A pesquisa será financiada pelo Ministério da Saúde, coordenada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e apoiada pela OMS.