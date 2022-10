Sol firme no céu e tempo claro na Baía de Guanabara, nesta quinta-feira (13) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Sol firme no céu e tempo claro na Baía de Guanabara, nesta quinta-feira (13)Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 13/10/2022 14:49

Rio – Apesar do céu aberto e do sol firme desta quinta-feira (13), a chuva deve voltar à cidade do Rio já na noite de sexta (14). Isso porque, de acordo com o Sistema Alerta Rio, a circulação dos ventos em baixos níveis irá favorecer a entrada de umidade vinda do oceano. Pode chover então, de acordo com os modelos numéricos, uma estimativa média menor do que 5 milímetros.

fotogaleria

Também na sexta, as temperaturas voltam a ficar mais amenas, com a máxima chegando a 28ºC e a mínima marcando 18ºC. O céu pode variar entre parcialmente nublado a nublado.O sábado (15) será similar, com previsão de chuva fraca para a parte da madrugada e da manhã. O céu também vai variar entre nublado a parcialmente nublado, enquanto as temperaturas continuarão estáveis, com os termômetros marcando entre 27ºC e 17ºC.A chuva fraca também é esperada para o domingo (16), mas no período da noite. Já neste dia, o céu estará predominantemente nublado e os ventos estarão moderados, ou seja, podendo chegar a 51,9 km/h. As temperaturas seguem estáveis, com máxima de 28ºC e mínima de 16ºC.O sol pode voltar a aparecer entre nuvens na segunda-feira (17), por conta da redução de nebulosidade sobre a cidade, e não há previsão de chuva. As temperaturas não variam muito, com a máxima chegando à casa dos 29ºC e a mínima, dos 18ºC.Forte e brilhante no céu, o sol finalmente apareceu nesta quinta. As poucas nuvens e as altas temperaturas, com máximas chegando a 32ºC, animaram os corajosos que, mesmo sob um tempo quente, aproveitaram o dia para fazer atividades ao ar livre na Baía de Guanabara, próximo ao Monumento aos Pracinhas, na Glória, Zona Sul.A estabilidade no tempo, de acordo com o Alerta Rio, ocorreu devido ao posicionamento de um sistema de alta pressão sobre o oceano, o que influenciou o tempo na cidade. Não houve previsão de chuva.