Ocupação artística no Parque Madureira conta a história da escritora Carolina Maria de JesusDivulgação

Publicado 13/10/2022 14:46

Rio - O Museu de Arte do Rio (MAR) inaugura, neste sábado (15), a sua primeira ocupação artística gratuita, no Parque Madureira, espaço de lazer na Zona Norte do Rio. A exposição 'Carolina Maria de Jesus: Um Brasil para os brasileiros' fica disponível até o dia 15 de dezembro e apresenta ao público reflexões sobre racismo estrutural, pobreza, fome e superação, a partir da história de vida da escritora que dá nome à mostra.

Ao todo, serão cerca de 100 obras de 10 artistas, entre fotografias, vídeos, colagens e reportagens de jornal. A ocupação vai contar ainda com uma peça inédita da artista Silvana Mendes, que também participa da exposição principal do MAR, Um Defeito de Cor. A Obra é uma colagem onde Silvana representa Carolina Maria de Jesus cercada por homens brancos e os anula com flores e elementos coloridos, criando uma grande homenagem à escritora.

"Essa primeira ocupação nos traz a alegria de estar no bairro de Madureira contando uma história importante e bonita da literatura brasileira, além de fundamental para também conhecermos a grandeza da escrita de Carolina Maria de Jesus. Uma mulher negra e favelada que consegue suplantar as suas condições sociais, e ganhar fama como uma das escritoras mais importantes do Brasil", conta Marcelo Campos, Curador-Chefe do MAR.

Segundo a historiadora Raquel Barreto, uma das curadoras da exposição, Carolina acabou sendo definida como uma escritora de diários devido à sua obra mais popular, “Quarto de Despejo”, mas navegou por diversos gêneros literários, como peças, romances, crônicas, contos e poesias. A mostra busca trazer imagens pouco conhecidas da autora, apresentando-a como uma multiartista para um público que não a conhece.