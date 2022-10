Via Expressa Presidente João Goulart, popularmente conhecida como Linha Vermelha - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 13/10/2022 15:03 | Atualizado 13/10/2022 15:48

Rio - Um carro capotou, no início da tarde desta quinta-feira (13), na Linha Vermelha, altura do bairro São Cristóvão, na Zona Norte do Rio. Rafael Pereira de Freitas, 35 anos, e Fernanda da Silva Martins, 34, tiveram ferimentos leves e recusaram remoção para uma unidade de saúde.

O quartel do Corpo de Bombeiros 11º GBM (São Cristóvão) foi acionado às 13h12 e contou com a ajuda dos quarteis de Benfica, Caju e Ramos.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), por conta do acidente, a via expressa ficou interditada por 40 minutos. Agora liberada, há lentidão desde o trecho do Batalhão da Maré, sentido Centro.