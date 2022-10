Policiais do 17º BPM (Ilha do Governador) atuaram no Morro do Dendê - Reprodução / Redes sociais

Policiais do 17º BPM (Ilha do Governador) atuaram no Morro do DendêReprodução / Redes sociais

Publicado 13/10/2022 18:50 | Atualizado 13/10/2022 18:52

Rio - Um intenso tiroteio assustou moradores do Morro do Dendê, na Ilha do Governador, na tarde desta quinta-feira (13). Policiais do 17º BPM (Ilha do Governador) foram acionados para remover uma barricada colocada por criminosos em um dos acessos da comunidade.

De acordo com a PM, os agentes foram atacados por tiros enquanto retiravam a barreira. Com isso, eles reagiram e houve confronto. Até o momento, não houve registro de presos ou feridos. Um carro foi apreendido com materiais que seriam utilizados para instalação de barricadas. Imagens feitas por um morador mostram os disparos na região.

CONFIRA:

Operação no Morro do dende Ilha do Governador



Muito Tiros pic.twitter.com/vczOVe6XQZ — INSTA:@Favela Caiu no Face (@favelacaiunofa1) October 13, 2022

A ocorrência foi registrada na 37ª DP (Ilha do Governador).