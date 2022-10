Procurado há mais de 10 anos, o ex-PM Marcelo Siqueira foi preso em Araruama, interior do Rio - Divulgação

Publicado 13/10/2022 18:53

Rio - Policiais da 118ª DP (Araruama) prenderam, na manhã desta quinta-feira (13), o ex-PM e miliciano Marcelo Siqueira Machado, foragido da Justiça há mais de 13 anos, acusado de homicídios e investigações de ligação com grupo paramilitar em Araruama, Região dos Lagos. Não houve resistência à prisão.

A captura ocorreu em um prédio residencial no bairro Enseada das Gaivotas, em Rio das Ostras, também na Região dos Lagos. O local onde o criminoso se escondia foi descoberto após trabalho de inteligência e monitoramento dos agentes da 118ª DP.

De acordo com as investigações, o homem é acusado de vários homicídios na região, inclusive do sargento da Polícia Militar Cláudio Pereira de Andrade, irmão de agente da 118ª DP, ocorrido em 2007 em Araruama.

Marcelo foi encaminhado para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. As investigações seguem para identificar e prender outros integrantes de grupos paramilitares que atuam na cidade.



A Polícia Civil informou que as investigações e prisões de milicianos seguem para identificar e prender outros e novos integrantes de grupos paramilitares que atuam em Araruama.