Policial militar está internado em estado grave após reagir a assalto no Rio Comprido, na Zona Norte do RioReprodução/Redes sociais

Publicado 05/11/2022 09:29

Rio - O estado de saúde do policial militar baleado na cabeça após reagir a uma tentativa de assalto no Rio Comprido, Zona Norte do Rio, é considerado grave. O agente está internado desde a noite desta sexta-feira (4), quando o fato aconteceu, no Hospital Central da Polícia Militar, no Estácio de Sá, também na Zona Norte.