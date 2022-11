Morador é socorrido ao Hospital Miguel Couto, no Leblon, após apartamento pegar fogo em Copacabana - Arquivo/ Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Morador é socorrido ao Hospital Miguel Couto, no Leblon, após apartamento pegar fogo em CopacabanaArquivo/ Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 05/11/2022 08:43 | Atualizado 05/11/2022 08:48

Rio - Um incêndio atingiu um apartamento na Rua Dias da Rocha, número 55, em Copacabana, Zona Sul do Rio, e deixou um morador ferido na manhã deste sábado (5). Equipes do Corpo de Bombeiros do quartel do Humaitá e Copacabana foram acionados às 5h50 para conter as chamas que tomaram conta da residência localizada no sexto andar. A CET-Rio e a Guarda Municipal também foram acionadas. Às 8h, a fumaça já havia sido controlada e o local estava em fase de rescaldo.

A vítima, identificada como Roberto Braverman, de 55 anos, foi socorrido ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, com queimaduras e inalação de fumaça. O estado de saúde dele é considerado estável.

Nos grupos do bairro, moradores disseram que acordaram assustados com o cheiro forte de queimado e muita fumaça. "Acordei às 5h passando mal, fiquei no sofá aguardando melhorar quando vi uma fumaceira pela janela. Vi logo que era incêndio"; "Acordei com o cheiro, sai correndo aqui em casa para ver se era aqui"; "Acordei com estouros e os meninos assustados, acho que foram vidros das janelas", relataram algumas testemunhas.

Procurada, a Polícia Civil ainda não informou se a perícia foi realizada no apartamento. Também não há informações sobre a causa do incêndio.