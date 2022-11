Hospital Municipal Miguel Couto - Divulgação

Hospital Municipal Miguel CoutoDivulgação

Publicado 05/11/2022 09:44

Rio - Policiais Militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Arará/Mandela cumpriram um mandado de prisão contra um foragido da Justiça que estava internado sob custódia no Hospital Municipal Miguel Couto, no bairro da Gávea, Zona Sul do Rio, na noite desta sexta-feira (4).

De acordo com o Comando da Coordenadoria de Polícia Pacificadora, os agentes foram acionados e seguiram até a unidade, onde localizaram o suspeito na enfermaria. Em seguida, a equipe foi até a delegacia da região, onde foi confirmado o mandado de prisão em aberto contra o acusado.

O suspeito permaneceu sob custódia dos policiais no Hospital Municipal Miguel Couto.