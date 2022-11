José Carlos de Lima era militar reformado da Marinha do Brasil - Reprodução/Redes sociais

José Carlos de Lima era militar reformado da Marinha do BrasilReprodução/Redes sociais

Publicado 06/11/2022 18:49

Rio - O corpo do militar reformado da Marinha, José Carlos de Lima, de 65 anos, foi enterrado na tarde deste domingo (06), no Cemitério São Miguel, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. O velório teve início às 10h. Familiares e amigos lamentaram a morte do marinheiro nas redes sociais, que foi morto a tiros por criminosos na manhã de sexta-feira (4), no bairro da Amendoeira, no mesmo município.

"Mal começou e eu já estou com saudades", escreveu o filho do militar, se referindo ao enterro do pai. Nos comentários, amigos e primos escreveram mensagens de conforto para a família.

José chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O homicídio está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), que ainda não informou qual é a principal linha de investigação. Os agentes buscam identificar a motivação e a autoria do crime. Câmeras de segurança serão analisadas e testemunhas ouvidas.

De acordo com relatos de testemunhas, criminosos armados atacaram a vítima ainda dentro do veículo e fugiram do local.

Em nota, a Marinha informou que tomou conhecimento sobre a ocorrência. "Por oportuno, a MB lamenta o ocorrido e se solidariza com os familiares do militar", ressaltou.