De segunda (7) a quinta-feira (10) , o céu estará de nublado a parcialmente nublado, com previsão de chuva fraca a moderada nos períodos da tarde e noite destes dias - Cleber Mendes/ Agência O Dia

De segunda (7) a quinta-feira (10) , o céu estará de nublado a parcialmente nublado, com previsão de chuva fraca a moderada nos períodos da tarde e noite destes diasCleber Mendes/ Agência O Dia

Publicado 06/11/2022 15:59 | Atualizado 06/11/2022 16:01

Rio - O Centro de Operações Rio (COR) informou, neste domingo (6), que o Rio de Janeiro tem previsão de chuva fraca a moderada até quinta-feira. Além disso, afirmou que o município retornou para o estágio de normalidade neste sábado (5), devido à redução dos acumulados de chuva.

Hoje, segundo o Alerta Rio, ventos úmidos do oceano vão influenciar o tempo na cidade do Rio de Janeiro, com previsão de chuva fraca no início da manhã e no período da noite. Os ventos estarão fracos a moderados (até 51,9 km/h) e as temperaturas permanecerão estáveis, com máxima de 27°C.

De segunda (7) a quinta-feira (10) , o céu estará de nublado a parcialmente nublado, com previsão de chuva fraca a moderada nos períodos da tarde e noite destes dias. Os ventos estarão de fracos a moderados. Temperatura máxima em torno de 29°C.

PRÓXIMOS DIAS | Ao longo da semana, o céu estará de nublado a parcialmente nublado no #RiodeJaneiro com previsão de chuva. Ventos fracos a moderados. Temperatura máxima em torno de 29°C. Saiba mais em: https://t.co/h6r71bIl3j

Confira também nosso app! pic.twitter.com/ngpClE1Yt3 — Sistema Alerta Rio - Prefeitura do Rio (@AlertaRio) November 6, 2022