Paulo Jobim morre aos 72 anosDivulgação

Publicado 06/11/2022 13:24

Rio - O enterro e velório do músico Paulo Jobim, filho do ilustre Tom Jobim, acontecerá nesta terça-feira (8) a partir das 11h, na Capela 1 da Paróquia São João Batista, no bairro de Botafogo, na Zona Sul do Rio. Paulo, de 72 anos, morreu de câncer na bexiga, doença que ele descobriu há cerca de 10 anos.

Internado há um mês na clínica São Vicente, na Gávea, o também arranjador e arquiteto deixou três filhos e dois netos. O artista trabalhou ao lado de grandes nomes da música brasileira, como Chico Buarque e Milton Nascimento.

Nas redes sociais, amigos e fãs lamentaram a morte do artista. Danilo Caymmi, filho de Dorival Caymmi, se despediu de Paulo através do Instagram. "Vá em paz querido compadre Paulinho", publicou. Já Chico Pinheiro se expressou no Twitter. "Que tristeza imensa ! Gravei vários programas com Paulo Jobim, que se tornou meu querido amigo. Grande músico enorme ser humano, guardião da obra do pai. Que descanse em paz".