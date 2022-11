Na imagem, o prefeito de Cabo Frio ao lado do assessor Rodolpho Campbell - Rede Sociais

Na imagem, o prefeito de Cabo Frio ao lado do assessor Rodolpho CampbellRede Sociais

Publicado 06/11/2022 18:23 | Atualizado 06/11/2022 18:34

Rio - Três pessoas ficaram feridas após manusearem gás hélio durante montagem da 17ª Parada do Orgulho LGBTI+, na Praia do Forte, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, que acontece neste domingo (6). Entre as vítimas está o assessor especial do prefeito José Bonifácio (PDT) e presidente do Grupo dos Iguais, Rodolpho Alves Campbell Siqueira.



De acordo com com Prefeitura de Cabo Frio, todos os feridos foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Parque Burle e em seguida para um hospital de referência. Em nota, o órgão informou ainda que segundo o médico Douglas Portella, plantonista do setor de Trauma do Hospital Municipal São José Operário (HMSJO), os pacientes Rodolpho Alves, 34 anos, Marlon Wagner Guimarães, 20, e John Lennon de Souza, 30, estão fora de perigo de vida, conscientes, lúcidos e medicados para dor. Além disso, nenhuma das vítimas teve lesões das vias aéreas, que são as mais preocupantes nestes casos porque poderiam evoluir para intubação.



O assessor do prefeito sofreu queimaduras extensas pelo corpo, todas de 2º grau, em torno de 45% da superfície corporal, enquanto Marlon Wagner teve 55% do corpo queimado. Ambos estão regulados e aguardando transferência para centro especializado neste tipo de tratamento. A estimativa é de que sejam transferidos ainda neste domingo.



Já o paciente John Lennon teve queimaduras superficiais, em torno de 14%, e de acordo com médico, não há necessidade de transferência para nenhum centro especializado. O acompanhamento será feito pelas equipes do HMSJO.



Ainda de acordo com o boletim médico, a estimativa é de que os pacientes fiquem em tratamento hospitalar por cerca de 20 a 30 dias para acompanhamento e curativo.



O evento foi mantido e aconteceu como previsto.