Maria da Glória, 79 anos, foi arremessada do 783 em ValqueireReprodução/Redes sociais

Publicado 06/11/2022 16:28 | Atualizado 06/11/2022 16:28

Rio - O corpo da idosa Maria da Glória Coutinho e Silva, de 79 anos, que morreu após cair de ônibus em movimento , foi enterrado neste domingo (6), no Cemitério de Inhaúma, na Zona Norte do Rio. Emocionados, os amigos e familiares de dona Maria prestaram suas últimas homenagens.

A vítima, que é cadeirante, estava no ônibus da linha 783 (Marechal Hermes x Praça Seca), da Auto Viação Três Amigos, na última quinta-feira (3), quando foi arremessada. Segundo testemunhas, a aposentada caiu quando o veículo fez uma curva e a porta se abriu.

Dona Maria foi socorrida ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, Zona Norte do Rio, mas não resistiu e morreu. Ela chegou na unidade de saúde com múltiplas fraturas na cabeça e ferimentos no corpo.

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 28ª DP (Praça Seca). Imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas. O motorista e testemunhas foram ouvidos e a investigação está em andamento.