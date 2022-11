Bombeiros resgatam vítima de queda de parapente - Divulgação

Bombeiros resgatam vítima de queda de parapenteDivulgação

Publicado 06/11/2022 13:28

Rio - Agentes do 1° Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente (1° GSFMA) e do Grupamento de Operações Aéreas (GOA) do Corpo de Bombeiros do Rio resgataram uma vítima de queda de parapente neste sábado (5), na Pedra Bonita.

A vítima estava na rampa de voo, localizada no Parque Nacional da Tijuca, na Zona Norte do Rio. Durante a ação, um helicóptero da corporação foi utilizado para ajudá-la. Após receber os primeiros-socorros no local, ela foi liberada.