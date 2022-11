Grupo faz caminhada, na manhã deste domingo (6), pelo fim da violência contra a mulher no Aterro do Flamengo, na Zona Sul do Rio - Pedro Ivo/Agência O Dia

Rio - O Grupo Mulheres do Brasil reuniu cerca de 80 pessoas, na manhã deste domingo (6), para realização de uma caminhada pelo fim da violência contra as mulheres e meninas no Aterro do Flamengo, na Zona Sul do Rio. Às 19h de sábado (5), o Cristo Redentor também aderiu ao movimento e foi iluminado com a cor laranja, que simboliza a identidade do movimento.

O Grupo Mulheres do Brasil é um movimento suprapartidário que luta para que as mulheres tenham protagonismo na política e demais espaços de poder. Durante a manhã, uma viatura da Maria da Penha, da Polícia Militar, e duas viaturas da Ronda Maria da Penha, da Guarda Municipal do Rio, acompanharam os ativistas na ação. Mulheres adeptas ao movimento e que já foram vítimas de seus companheiros também marcaram presença.

Lu Rufino, atual Miss Brasil Cadeirante, título recebido pelo movimento LGBTQIA+ em 2021, se tornou cadeirante em decorrência de problemas psicológicos desenvolvidos em um episódio de violência doméstica. "Depois de uma fatídica noite, há 8 anos, em que um ex-namorado não aceitou o término do relacionamento, eu desenvolvi problemas que travaram meu sistema nervoso. Portanto, eu tenho uma doença progressiva, que não tem tratamento", conta a ativista, que também é líder do Comitê Inclusão RJ - Grupo Mulheres do Brasil



Lu explica que perdeu os movimentos das pernas por conta desta doença e que usa sua história de vida para apoiar causas contra a violência doméstica e ajudar milhares de mulheres por todo o país. "Depois de passar pelo trauma, percebi que precisamos nos empoderar. Entrei na faculdade, me tornei advogada e agora faço mestrado em políticas públicas para mulheres. Também faço palestras pelo país todo, lutando contra a violência doméstica", diz.

Lu Rufino também criou a instituição Miss Brasil Cadeirante, onde recebe cerca de 50 mulheres cadeirantes. O grupo realiza desfiles, mostrando a beleza das mulheres deficientes. "Uma coisa que observamos é que a maioria dessas mulheres se tornaram cadeirantes por causa de alguma violência doméstica", diz a idealizadora do projeto.

Dados da violência contra a mulher

A violência contra as mulheres chama a atenção e gera grandes preocupações. Ao longo da vida, uma em cada três mulheres - cerca de 736 milhões de pessoas -, é submetida à violência física ou sexual por parte de seu parceiro ou violência sexual por parte de um não parceiro, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). Em 2020, primeiro ano da pandemia, foram registrados no estado do Rio de Janeiro quase 100 mil casos de violência contra a mulher (98.681). Desses, mais de 34 mil foram de forma física e outros 31 mil de forma psicológica. Houve também outros 23 mil casos de violência moral, 5,6 mil casos de violência sexual e 4,5 mil casos de violência patrimonial. Na Região Metropolitana do Rio, foram 22.846 vítimas de lesão corporal dolosa e 1.802 vítimas de ameaça.



Em 2021, a cidade do Rio registrou um caso de violência contra as mulheres a cada 24 horas, representando um aumento de 18%. De acordo com o Instituto de Segurança Pública (ISP), na cidade do Rio a violência psicológica foi a segunda mais registrada entre os tipos de violência doméstica, em 2020, com 30,1% das queixas, ficando atrás apenas da violência física, com 34,4%.

Para Marilha Boldt, líder do Comitê de Combate à Violência contra Mulheres, 46% das mulheres vítimas de violência doméstica perdem seus empregos. "Precisamos incentivar as mulheres a buscarem sua independência econômica e psicológica para que possam tomar decisões a respeito de suas vidas de forma mais efetiva e parem de colocar suas vidas, por medo de deixarem seus filhos passarem fome ou por dependência emocional. No Grupo Mulheres do Brasil encorajamos as mulheres a se libertarem de seus agressores formando uma rota de fuga do relacionamento abusivo".