Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI), no Centro de Niterói, investiga o casoReprodução

Publicado 06/11/2022 15:22

Rio - A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaborai (DHNSG) instaurou inquérito para apurar a morte de Sidney Jesus dos Santos, na manhã de sábado (5). Segundo informações preliminares, o homem teria sido executado pelo "tribunal do tráfico" da comunidade do Arrastão, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, depois de roubar um estabelecimento na região.



O corpo de Sidney foi removido do local pela Defesa Civil e levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, onde familiares fizeram o reconhecimento. Segundo a especializada, diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime. Até o momento, ninguém foi preso.O jovem Marcos do Nascimento Tavares, de 19 anos, preso injustamente em março deste ano , foi brutalmente assassinado pelo "tribunal do tráfico" da Vila Cruzeiro , na Penha, Zona Norte do Rio, após ser apontado como informante da polícia na comunidade. O rapaz foi queimado, junto com outros dois amigos, no dia 29 de agosto, mas o caso só foi informado pela família dele nesta sexta-feira.Um áudio, obtido pelos advogados da família de Marcos, mostram a origem da acusação que recaiu sobre o jovem ser um informante da polícia. A denúncia teria partido de uma jovem e a ordem da execução do chefe da maior facção criminosa do Rio, o traficante Wilton Carlos Rabello Quintanilha, mais conhecido como Abelha.A morte de Marcos foi investigada pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros e denunciada ao Tribunal de Justiça do Rio. O Ministério Público do Rio (MPRJ) também ofereceu denúncia contra quatro traficantes por homicídio e ocultação de cadáver. Entre os traficantes estão: Carlos da Costa Neves, o Gardenal, Pedro Paulo Guedes, o Urso ou Pedro Bala, Edgar Alves de Andrade, o Doca, e o Abelha.