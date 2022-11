O carro do PM foi atingido por disparos - Divulgação/PMERJ

O carro do PM foi atingido por disparosDivulgação/PMERJ

Publicado 06/11/2022 16:14 | Atualizado 06/11/2022 18:16

Rio - Um subtenente reformado da Polícia Militar reagiu a um assalto e atingiu dois suspeitos durante um confronto na Rua Hermengarda, no bairro do Méier, Zona Norte do Rio, na tarde deste domingo (6).



De acordo com a PM, o militar estava de carro quando foi abordado por dois homens armados e reagiu. Os dois suspeitos baleados foram encaminhados para o Hospital Municipal Salgado Filho. Após o confronto, o veículo do agente ficou com marcas de tiros no para-brisa.

Armas foram apreendidas com os suspeitos Divulgação/PMERJ



Agentes do 3° BPM (Méier) foram acionados para a ação e apreenderam com os criminosos um revólver e uma pistola. O subtenente não ficou ferido e o caso foi encaminhado para a 23ª DP (Méier). Agentes do 3° BPM (Méier) foram acionados para a ação e apreenderam com os criminosos um revólver e uma pistola. O subtenente não ficou ferido e o caso foi encaminhado para a 23ª DP (Méier).