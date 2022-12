De acordo com a corporação, a equipe estava em patrulhamento quando foi acionada pela vítima que relatou o roubo - Divulgação

Publicado 10/12/2022 16:13 | Atualizado 10/12/2022 16:15

Rio - Policiais do Leblon Presente prenderam em flagrante, na tarde desta sexta-feira (9), dois homens e apreenderam um menor acusados de roubarem um celular na avenida Bartolomeu Mitre no Leblon, Zona Sul do Rio.

De acordo com a corporação, a equipe estava em patrulhamento quando foi acionada pela vítima que relatou o roubo e descreveu as características dos criminosos. Os policiais iniciaram as buscas por ruas próximas e encontraram na rua Afrânio de Melo, dois homens que foram identificados pela vítima como autores do crime.

O aparelho, um iPhone 13, que não estava com os suspeitos no momento, foi encontrado através do sistema de localização do dispositivo, na Rua Mário Ribeiro, em um canteiro ao lado de uma árvore, e havia sido dispensado por um adolescente que também participou do crime.

O menor, também reconhecido pela vítima, foi apreendido e os dois homens presos e encaminhados para a 12° DP (Copacabana).