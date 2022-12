Estação teve as portas de vidro substituídas por chapas de aço vazadas. - Divulgação

Publicado 10/12/2022 20:30

Rio - A Mobi-Rio informou, neste sábado (10), que a estação André Rocha, na Taquara, Zona Oeste, foi reaberta após passar por reforma. Agora, são 91 remodeladas desde março de 2021, quando a Prefeitura do Rio assumiu a gestão do sistema BRT.

De acordo com a empresa, a estação, localizada no corredor Transcarioca, teve as portas de vidro substituídas por chapas de aço vazadas. Além disso, teve a fiação embutida e portas com trava automática e mecanismos blindados.

Neste domingo (11), a estação Vaz Lobo, também no corredor Transcarioca, será fechada para reforma.