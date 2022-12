Drogas e um rádio comunicador foram apreendidas junto com um suspeito do crime - Divulgação

Drogas e um rádio comunicador foram apreendidas junto com um suspeito do crimeDivulgação

Publicado 10/12/2022 17:33

Rio - Um homem que havia sido espancado por membros do tráfico de drogas foi resgatado na manhã deste sábado (10) no Cubango, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Um suspeito de cometer o crime foi preso.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 12º BPM (Niterói) foram acionadas até a Travessa Herdy para verificar uma informação que dizia que um homem estava sendo agredido. Depois de fazer buscas pela região, os policiais encontraram a vítima, que não teve a identidade revelada, e o levaram até o Hospital Estadual Azevedo Lima para cuidado dos ferimentos. Não há informações sobre o seu estado de saúde.

Os policiais continuaram procurando o autor do crime e encontraram um suspeito com drogas e um rádio comunicador. Ele foi encaminhado para a 76ª DP (Niterói), onde o caso foi registrado.