Os calçados estavam em um caminhão, dirigido por um homem, que passou pela lateral do posto fiscal, na tentativa de não ser abordado - Divulgação / Operação Foco

Publicado 10/12/2022 13:54

Rio - Agentes da Operação Foco apreenderam, na manhã deste sábado (10), mais de 12 mil pares de chinelos com indícios de falsificação na BR-040, na altura do Posto Fiscal de Comendador Levy Gasparian, no interior do estado do Rio. O material saiu de Juazeiro do Norte, no Ceará, e tinha como destino final a cidade de São Paulo.



Segundo a Subsecretaria Especial de Controle de Divisas, responsável pela ação, os calçados estavam em um caminhão, dirigido por um homem, que passou pela lateral do posto fiscal, para que não fosse abordado. A identidade dele não foi divulgada.



Atentos a atitude suspeita do motorista, os agentes interceptaram o veículo e o encaminharam para fiscalização. Durante a verificação no baú do caminhão, foram encontrados os chinelos de várias marcas que estavam em sacolas.



A ocorrência foi registrada na 108ª DP (Três Rios).



Quem potencializa a venda de produtos piratas pode responder por crimes contra a relação de consumo, fraude no comércio e sonegação fiscal. A comercialização desse tipo de material gera concorrência desleal com empresas que seguem corretamente o que diz a legislação.



Por conta das festividades de fim de ano, a entrada de produtos ilegais aumenta em todo o estado e os agentes estão intensificando as ações no mês de dezembro para combater a prática.



“Nossos agentes atuam dia e noite nas rodovias estaduais e federais. Somos um braço forte atuando de forma integrada com a Secretaria de Fazenda e outros órgãos importantes”, frisou o coronel da PM Eduardo Vaz Castelano, subsecretário especial de Controle de Divisas.



Além disso, a pasta conta com cinco postos fixos que ficam em Itatiaia, Comendador Levy Gasparian, Itaperuna, Campos e Angra dos Reis.