Publicado 10/12/2022 14:27 | Atualizado 10/12/2022 15:06

Rio - Um confronto entre dois grupos ligados à milícia deixou dois moradores baleados na noite desta sexta-feira (9) na Gardênia Azul, Zona Oeste do Rio. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um intenso tiroteio na região.

Segundo a Polícia Militar, o 18º BPM (Jacarepaguá) recebeu informações de uma troca de tiros entre criminosos dentro de comunidades do bairro. A corporação informou que uma equipe foi até o local e a região foi estabilizada.

De acordo com a PM, os policiais foram informados posteriormente que duas pessoas, que não tiveram as identidades reveladas, deram entrada baleadas no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também na Zona Oeste. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

A corporação ressaltou que não houve confronto envolvendo policiais militares e o policiamento foi intensificado na região. Através das redes sociais, moradores gravaram a troca de tiros intensa e a entrada de homens armados na comunidade.

O confronto teria acontecido entre grupos paramilitares comandados por Luis Antônio da Silva Braga, o Zinho, e Leandro Siqueira de Assis, o Gargalhone, que dominam a região, contra milicianos rivais como Play e Boto.

O caso foi registrado na 32ª DP (Taquara). Segundo a Polícia Civil, as vítimas serão ouvidas na delegacia, assim como testemunhas. Dois carros com perfurações foram apreendidos e vão passar por perícia. A investigação segue em andamento para esclarecer todos os fatos.