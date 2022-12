Cariocas aproveitam primavera com gostinho de verão na Praia de Copacabana, Zona Sul - Leitor / Gustavo Cordeiro

Cariocas aproveitam primavera com gostinho de verão na Praia de Copacabana, Zona SulLeitor / Gustavo Cordeiro

Publicado 11/12/2022 11:50 | Atualizado 11/12/2022 12:04

Rio – Após um fim de semana com sol e praias cheias, o calor intenso deve continuar nos próximos dias no Rio. No entanto, a umidade e ventos fortes podem deixar o tempo instável, com possibilidades de pancadas de chuva isoladas na tarde desta segunda-feira (12). As temperaturas continuarão elevadas, com a máxima podendo chegar a 36ºC, e a mínima, a 18ºC.



Na terça-feira (13), a passagem de uma frente fria pelo oceano manterá o tempo instável, com previsão de ventos moderados e pancadas de chuva durante a madrugada e nos períodos da tarde e da noite. O céu irá variar entre nublado e encoberto, e as temperaturas entrarão em declínio – embora continuem na casa dos 30ºC. A máxima baterá os 32ºC, e a mínima, 17ºC.

A quarta-feira (14) amanhecerá com menos nebulosidade e sem previsão de chuva. As temperaturas continuarão em declínio no meio da semana, com a máxima marcando 29ºC, e a mínima, chegando aos 16ºC.



O sol volta a aparecer na quinta-feira (15), quando o céu ficará parcialmente nublado. As temperaturas param de cair, ficando estáveis, com a máxima voltando para a casa dos 30ºC. A quinta também promete seguir sem previsão de chuva.



Tempo no fim de semana



Para alegria de cariocas e fluminenses, o último fim de semana serviu como uma prévia para o verão. O sábado e o domingo (10 e 11) foram com praias, sol forte e temperaturas que ficaram entre 30ºC e 35ºC, no sábado, e chegou a 34ºC no domingo. Os ventos variaram entre fracos e moderados. A Praia de Copacabana, na Zona Sul, ficou lotada neste domingo, assim como as demais praias da cidade.



O verão chega na próxima semana, na quarta-feira (21).