Lucas Silva Freitas foi preso por tentar assassinar o próprio primo em Campos dos Goytacazes, na última sexta-feira (9)Divulgação / PCERJ

Publicado 11/12/2022 12:14 | Atualizado 11/12/2022 12:24

Rio - Agentes da 134ª DP (Campos) e policiais militares do batalhão do município prenderam em flagrante, um homem identificado como Lucas Silva Freitas, suspeito de tentativa de homicídio, em Campos, no Norte Fluminense, na última sexta-feira (9).



De acordo com a Polícia Civil, após o registro do crime, ocorrido na última quinta-feira (8), a delegacia e a PM iniciaram um trabalho de inteligência e monitoramento e conseguiram localizar o suspeito dentro de uma igreja na comunidade conhecida como Casinhas da Penha, na Baixada Campista.



Ao chegarem ao local, os agentes foram recebidos pela tia do suspeito, que atua como pastora da igreja. Em seguida, ela informou aos policiais que o sobrinho estava em um quarto nos fundos.



Durante a abordagem, Lucas, não reagiu e confessou aos agentes ter dado diversas facadas no próprio primo, por causa de uma desavença.

De acordo com o autor, o casamento entre ele e a ex-mulher teria terminado depois que ela teve um relacionamento com o primo de Lucas. No dia do crime, o acusado foi até a casa do primo, onde os dois discutiram de forma acalorada, culminando nas agressões.



Depois de ter recebido voz de prisão, o suspeito levou os policiais até o local da cena do crime, no Parque Saraiva, onde foi encontrada a arma usada pelo agressor.



Após o registro na delegacia, o suspeito foi encaminhado ao sistema penitenciário.

