Vacinação no Centro Municipal de Saúde Heitor Beltrão na Tijuca, nesta quarta-feira(30) - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Vacinação no Centro Municipal de Saúde Heitor Beltrão na Tijuca, nesta quarta-feira(30)Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 02/12/2022 11:53

Rio - Os números de casos positivos e de internações referentes a covid-19 na cidade do Rio entraram em queda nesta semana, segundo o Painel Rio Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). O pico de confirmações aconteceu na semana entre os dias 14 e 20 de novembro com 29.159 casos, passou para 12.783 entre os dias 21 e 27 e atualmente tem apenas 1.434 casos confirmados entre a última segunda-feira (28) e esta sexta-feira (2).

A taxa de positividade nos testes também vem diminuindo nas últimas três semanas. De acordo com a SMS, o número caiu de 30% para 25%. O número de internações também apresentou melhoras. São 145 pessoas internadas nesta sexta-feira (2) e uma esperando na fila. Na semana passada, mais de 200 infectados receberam cuidados nas enfermarias e Unidades de Terapia Intensiva (UTI) das unidades de saúde municipais.

Somente neste ano, 715.731 casos foram confirmados na cidade e 2.523 óbitos, sinalizando uma taxa de letalidade de 0,4%.

Mesmo com a queda de confirmações do vírus, o número de pessoas vacinadas com a segunda dose de reforço ainda é baixo na cidade do Rio, segundo a SMS. Apenas 37,5% da população com 18 anos ou mais completaram o esquema vacinal, o que corresponde a cerca de 1,2 milhões de pessoas.

Outro número que preocupa é a vacinação da população de 0 a 4 anos. De acordo com o Painel Rio Covid-19, 85% dessa faixa etária, ainda não se vacinou, o que corresponde a 300.216 crianças. A aplicação da segunda dose para as crianças de 3 e 4 anos voltou a ser realizada nesta quarta-feira (30) depois do município receber 27 mil novas doses do Ministério da Saúde. A aplicação da primeira dose continua suspensa.

Recomendação do uso de máscara

Até o momento, não há uma recomendação de tornar o uso da máscara novamente obrigatória, entretanto, a proteção é recomendada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) para pessoas com sintomas de gripe, assim como pessoas com fatores de risco. Esse grupo é formado por imunossuprimidos, idosos, gestantes e indivíduos com múltiplas comorbidades.