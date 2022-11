Fachada do Colégio Pedro II no bairro de São Cristóvão - Agência O Dia

Publicado 10/11/2022 12:56 | Atualizado 10/11/2022 13:03

Rio - Com o aumento dos casos de Covid-19, escolas do Rio começam a discutir retorno do uso de equipamentos de proteção individual em salas de aula e outras já orientaram pelo regresso do item, como foi o caso do colégio federal Pedro II. Esta semana, ao menos cinco universidades se posicionaram favoráveis a recomendação da utilização de máscaras em ambientes fechados.

Por meio de nota, a direção do Pedro II (CP2), um dos mais tradicionais colégios do Brasil, informou que, devido ao aumento dos casos de Covid-19 no município do Rio de Janeiro, retomou, a partir desta quarta-feira (9), a recomendação quanto ao uso de máscara em ambientes fechados para estudantes, servidores docentes e técnico-administrativos com objetivo prevenir e reduzir a transmissão da doença.



A diretoria ressaltou também que outras medidas de prevenção coletiva também devem ser estimuladas, tais como: uso de álcool 70%, higienização das mãos, distanciamento físico entre as pessoas, limpeza e desinfecção de ambientes.

Ao todo, o CP2 conta com 14 campi e um Centro de Referência em Educação Infantil, além de cerca de 13 mil alunos e 2500 servidores.

Até agora, cinco universidades já informaram que voltaram a recomendar o uso de máscaras em ambientes fechados; dentre elas, três são federais: A Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, a Unirio e a Universidade Federal Fluminense, a UFF, com sede em Niterói e no interior do Estado. A Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a Uerj, também fez a recomendação do uso da proteção, assim como a Pontifícia Universidade Católica, a PUC.