Segunda-feira (12) promete chuva moderada a forte a partir da tardeVanessa Ataliba/Arquivo/Agência O Dia

Publicado 12/12/2022 15:05 | Atualizado 12/12/2022 15:38

Rio - A cidade do Rio de Janeiro deve sofrer pancadas de chuva, com intensidade de moderada a forte, a partir da tarde desta segunda-feira (12). De acordo com o Alerta Rio, o cenário é motivado pela elevada umidade e pela ventania em médios e altos níveis.

Além da chuva, há a possibilidade de raios e rajadas de vento moderadas a fortes (entre 18,5 km/h e 51,9 km/h). A temperatura segue elevada, com mínima de 21ºC e máxima de 36ºC.

Já na terça-feira, a previsão é de que uma frente fria chega ao Rio. Isso fará com que o oceano fique instável e chova até quarta-feira. Por fim, o sol retorna na quinta-feira, ainda que coberto por algumas nuvens.

Com o possível temporal desta segunda, o Centro de Operações do Rio (COR) reforçou as recomendações de segurança elaboradas pela Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros.

Na rua

– Não se abrigue debaixo de árvores ou coberturas metálicas;

– Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente no mar;

– Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;

– Não estacione veículos próximos a torres de transmissão, placas de propaganda e árvores;

– Cuidado! Caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida.

Em casa

– Feche portas e janelas;

– Feche também persianas e cortinas para evitar que estilhaços se espalhem caso alguma janela quebre;

– Feche o registro de gás;

– Evite deixar objetos em locais altos, pois podem cair;

– Se faltar luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.