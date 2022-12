Cartões especiais do Metrô Rio - Divulgação

Publicado 12/12/2022 14:48 | Atualizado 12/12/2022 15:54

Rio - O MetrôRio começou a vender, nesta segunda-feira (12), os cartões especiais para o Réveillon de 2023. O público poderá comprar os bilhetes em quatro estações (Pavuna, Central, Carioca e Jardim Oceânico) até o dia 25 de dezembro, das 10h às 21h. A partir do dia 26, eles serão vendidos somente na estação Carioca, no mesmo horário. Já no dia 31, as vendas vão até as 19h, ou antes, caso o produto esgote. Só poderá embarcar na noite do dia 31 quem possuir o cartão especial.

Para a ida, os clientes poderão escolher cinco faixas de horário no ato da compra: 19h às 20; 20h às 21h; 21h às 22h; 22h às 23h; e 23h à meia-noite. Para a volta, o embarque acontece sem horário fixo, da meia-noite até as 5h do dia 1º de janeiro. Além disso, a concessionária recomenda que os clientes deem preferência à estação Siqueira Campos, para reduzir filas na ida e volta da festa.

O MetrôRio também orienta que a população se planeje para comprar os cartões com antecedência., preferencialmente, na primeira etapa das vendas, já que os bilhetes podem esgotar rapidamente. O cartão de ida e volta será vendido por R$ 13, enquanto os cartões somente de ida ou de volta ficarão no valor de R$6,50, o mesmo da tarifa usual do metrô.

A compra dos bilhetes especiais pode ser feita com dinheiro ou cartão de crédito e débito, nas bilheterias que já funcionam com esse tipo de pagamento (Central, e Pavuna), nos guichês sinalizados. No Jardim Oceânico e na Carioca, a venda será feita somente em dinheiro.

A partir do dia 26 de dezembro, a bilheteria especial da estação Carioca também aceitará pagamento em cartão de crédito e débito. Cada cliente tem o limite de compra de até 10 cartões. Os bilhetes poderão ser usados apenas na noite de ano novo, não havendo reembolso depois.

No dia 31, a partir das 19h, são serão mais aceitos no metrô os cartões unitários, pré-pagos, Giro e RioCard+ nem pagamento por aproximação. Eles voltarão a valer a partir das 7h do dia 1º de janeiro, juntamente com com a reabertura para embarque nas estações, que neste dia funcionarão com horário de feriado.

Gratuidades

Pessoas com deficiências (PCD), menores de seis anos acompanhados de um adulto portador de cartão válido e maiores de 65 anos deverão apresentar nas catracas um documento oficial para o embarque nas estações durante o funcionamento especial de Réveillon.