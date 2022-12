Mutirão acontecerá no Salão Nobre do Palácio Pedro Ernesto, Cinelância, das 10 às 15h - Divulgação

Publicado 12/12/2022 14:51 | Atualizado 12/12/2022 15:43

Rio – A Câmara Municipal do Rio, pelo segundo ano consecutivo, se une ao Hemorio para salvar vidas. Nesta terça-feira (13), o São Nobre do Palácio Pedro Ernesto, na Cinelândia, no Centro do Rio, abrirá suas portas, das 10 às 15h, para aqueles que desejarem praticar a solidariedade doando sangue.



A parceria objetiva aumentar o número de doadores para o banco de sangue do estado, que abastece hospitais públicos, principalmente na região do Grande Rio. Todo o sangue doado é usado principalmente em grandes emergências como acidentes de trânsito, em cirurgias e em pacientes com doenças oncológicas e hematológicas.

Cada bolsa doada conta. O ato voluntário e altruísta de cada pessoa, pode salvar até quatro vidas. Por isso, a importância da colaboração de todos. De acordo com o Hemorio, são necessárias pelo menos 300 novas bolsas de sangue por dia para atender a demanda dos pacientes do estado.



Doar sangue é seguro e rápido. Todo o material utilizado é estéril, descartável e de uso individual. Antes da coleta, é feita uma triagem com questionário e entrevista para descobrir se o cidadão está apto a fazer a doação.



No dia da doação, é fundamental apresentar um documento de identidade original com foto, estar em boas condições de saúde, pesar, no mínimo, 50 kg, e ter entre 16 e 69 anos. Jovens com 16 e 17 anos podem doar com autorização dos pais e/ou responsáveis legais e um documento de identidade original desse responsável.



Para doar sangue, o doador não pode estar em jejum. Mas também não pode se alimentar de qualquer maneira: é necessário evitar alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação e a ingestão de bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores. Gestantes e lactantes não podem doar, assim como pessoas que fizeram tatuagens ou piercings há menos de um ano.