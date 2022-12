MetrôRio monta esquema especial de funcionamento para o Jogo das Estrelas, que acontece na quarta-feira (28), no Maracanã - Divulgação

Publicado 27/12/2022



Rio - O MetrôRio terá esquema especial de funcionamento nesta quarta-feira (28) por conta do Jogo das Estrelas , que acontece das 18h às 23h30, no estádio do Maracanã. Para atender os passageiros na volta para casa, a concessionária vai estender o horário de embarque de passageiros nas estações Maracanã e São Cristóvão da Linha 2, que funcionarão por uma hora após o término da partida de futebol. Ou seja, essas duas estações ficarão abertas até meia-noite e meia. As demais estações do sistema ficam abertas apenas para desembarque após a meia-noite.





Cartão Giro e pagamento por aproximação



O MetrôRio recomenda que os clientes comprem e recarreguem seus cartões de passagem com antecedência, antecipando também o bilhete de volta para facilitar o embarque no sistema. Quem possui o Giro, cartão de passagem do MetrôRio, pode realizar recargas no site ( Haverá ainda reforço do efetivo de segurança e de operadores de estação em todo o período, principalmente nas estações próximas ao estádio. A concessionária sugere ainda que os torcedores se programem e antecipem a chegada ao estádio do Maracanã.O MetrôRio recomenda que os clientes comprem e recarreguem seus cartões de passagem com antecedência, antecipando também o bilhete de volta para facilitar o embarque no sistema. Quem possui o Giro, cartão de passagem do MetrôRio, pode realizar recargas no site ( giro.metrorio.com.br/ ) ou no aplicativo Giro MetrôRio. Os clientes também podem usar seus cartões Visa, Mastercard e Elo, inclusive em carteiras digitais como Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, além do Pic Pay, para pagamento da tarifa por aproximação direto na catraca.

Tradição no futebol

Mais uma vez, o calendário esportivo do Maracanã se encerrará com o Jogo das Estrelas. Organizado por Zico, maior ídolo da história do Flamengo. No ano passado, o evento foi alvo de polêmica envolvendo Zico e a diretoria do Flamengo. Como o estádio teve que ser fechado para a reforma do gramado, a organização do Jogo das Estrelas reclamou de não tersido avisada com antecedência sobre as obras. Por conta disto, o tradicional evento foi realizado no Estádio Luso-Brasileiro, a casa da Portuguesa-RJ.

Em 2021, Zico ainda se recuperava de uma cirurgia no quadril, e, por isto, só esteve em campo durante seis minutos do jogo. Ao que tudo indica, ele deve participar do evento com mais minutos neste ano.