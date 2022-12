Eduardo Paes considera aumentar o preço das passagens de ônibus para para R$ 4,20 ou R$4,30 - Vanessa Ataliba / Agência O Dia

Publicado 27/12/2022 18:52 | Atualizado 27/12/2022 19:45

Rio – O prefeito Eduardo Paes declarou na tarde desta terça-feira (27), durante um encontro com jornalistas no Palácio da Cidade, em Botafogo, Zona Sul do Rio, que a passagem dos ônibus na capital fluminense pode sofrer um reajuste em seu preço, subindo para R$ 4,20 ou R$4,30. Atualmente, o valor da tarifa é de R$ 4,05.

"Estou pensando ainda. (Mas), posso aumentar a passagem de ônibus. Não sei o valor ainda se será de R$ 4,20 ou R$ 4,30. Se eu aplicar o IPCA será de R$ 4,30. Se eu aplicar a fórmula paramétrica (o valor da passagem) vai lá na lua ", informou Paes. “Estamos analisando qual será o melhor caminho”, ele completou.

A prefeitura aumentou o valor da remuneração às empresas que prestam o serviço de transporte no Rio de Janeiro. De acordo com a medida, já publicada no Diário Oficial do município, o novo preço da tarifa a ser paga às concessionárias será de R$ 6,20. Outra mudança foi no indicador de Receita por Quilômetro (IRK), que passa a ser fixado em R$ 9,17.

Inicialmente, o aumento impactará apenas na fatia paga pela prefeitura como subsídio aos consórcios de ônibus.

Por outro lado, foi também determinado que todos os veículos vão precisar operar com ar-condicionado ligado e em bom estado de manutenção. Para verificar que a medida seja cumprida, a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) terá sensores de temperatura instalados em todos os ônibus da rede, com compartilhamento em tempo real das informações obtidas.

Os sensores de temperatura devem ser instalados nos ônibus do sistema de transporte público até o dia 31 de julho de 2023. Veículos equipados com o aparelho que realizarem viagens sem climatização terão o IRK reduzido para R$ 7,07 e o subsídio tarifário a ser pago por quilômetro, hoje fixado em R$ 3,18, para R$1,08.

Por fim, a prefeitura determinou que as concessionárias devem apresentar à SMTR, em até 15 dias úteis, um plano de aumento no tamanho da frota de ônibus.

Estímulo do comércio no Centro

No encontro com jornalistas realizado nesta terça-feira, Eduardo Paes também afirmou que estuda estimular a compra de lojas no Centro, para que sejam instaladas livrarias, antiquários e galerias no chamado "quadrilátero financeiro", trecho na região que está localizado entre a Avenida Rio Branco, a Rua Primeiro de Março, a Rua da Assembleia e a Rua Buenos Aires.