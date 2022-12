Jonas de Oliveira Souto foi executado a tiros no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio - Divulgação

Rio - A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) apreendeu, nesta terça-feira (27), as armas dos policiais militares Vinícius Vieira Vidal, lotado no 16º BPM (Olaria), e Diego dos Santos Santana, do Centro de Controle Operacional da Polícia Militar (CECOPOM). Os armamentos foram encaminhados ao Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) e vão passar por perícia. Os dois agentes e um terceiro homem, cuja identidade não foi revelada, são suspeitos de envolvimento na execução de Jonas de Oliveira Souto, por volta das 21h de segunda-feira (26) , em um dos acessos à comunidade Beira Rio, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio.

Os agentes prestaram depoimento e foram liberados na sequência. A 2ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), unidade subordinada à Corregedoria Geral da Polícia Militar, afirmou que está acompanhando a ocorrência, mas não informou se os agentes serão afastados do cargo durante as investigações.

A Polícia Civil também investiga se o carro usado para executar Jonas é o mesmo veículo em que estavam os PMs. As características dos carros são parecidas se comparado com as imagens das câmeras de segurança que flagraram a execução e com a ocorrência registrada inicialmente na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes).

Homem é assassinado no Recreio.

A ocorrência

Os suspeitos foram cercados por PMs do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) próximo ao local do crime. Momentos antes da interceptação, os policiais ouviram os disparos que mataram Jonas. O homem foi alvo de uma emboscada realizada por criminosos, que fugiram do local sem levar nada da vítima. Antes de chegar ao local, a equipe policial viu um veículo em atitude suspeita em alta velocidade.

O carro foi abordado e dois dos integrantes se identificaram como policiais militares. Nada de irregular foi encontrado com eles, mas a equipe do 31º BPM recebeu a informação que o mesmo carro transitou onde Jonas foi morto.

Ainda não há informações sobre o local e horário do enterro de Jonas.