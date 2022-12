Crime aconteceu em um dos acessos à Comunidade Beira Rio, no Recreio - Reprodução

Publicado 27/12/2022 09:42

Rio - Um homem, identificado como Jonas de Oliveira Souto, foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (26) em um dos acessos à Comunidade Beira Rio, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Dois policiais militares, além de um terceiro homem, foram levados para delegacia para prestar esclarecimentos.

O caso aconteceu na rua Francesco Leta e foi flagrado por câmeras de segurança. Jonas chega em seu carro e estaciona. O veículo, onde os suspeitos estariam, aparece depois. Um dos homens abre a porta e atira contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A gravação mostra diversos tiros realizados.

Homem é assassinado no Recreio.

Crédito: Reprodução#ODia pic.twitter.com/6ZxZpBBA1y — Jornal O Dia (@jornalodia) December 27, 2022

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) atendia uma ocorrência de acidente de trânsito na Avenida das Américas quando ouviu disparos vindos da Comunidade Beira Rio. Antes de chegar ao local, os policiais viram um veículo em atitude suspeita em alta velocidade.

O carro foi abordado e dois dos integrantes se identificaram como policiais militares, sendo um lotado no 16º BPM (Olaria) e um no Centro de Controle Operacional da Polícia Militar (Cecopom). Ainda havia um terceiro homem no veículo. Nada de irregular foi encontrado com eles, mas a equipe do 31º BPM recebeu a informação que o mesmo carro transitou onde Jonas foi morto.

O trio foi encaminhado para a 42ª DP (Recreio) e posteriormente para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) para prestar esclarecimentos. De acordo com a Polícia Civil, a perícia foi realizada no local e testemunhas foram ouvidas. A investigação segue em andamento.

Questionada sobre um possível envolvimento dos agentes, a Polícia Militar respondeu que os policiais apenas prestaram depoimento e não foram presos. A A 2ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), unidade subordinada à Corregedoria Geral da Polícia Militar, está acompanhando a ocorrência.