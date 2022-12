O prefeito Eduardo Paes afirmou que negocia com diversos partidos, como PT e União Brasil - Cléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 27/12/2022 22:24 | Atualizado 28/12/2022 07:25

Rio - O prefeito Eduardo Paes afirmou, nesta terça-feira (27), durante um encontro com jornalistas no Palácio da Cidade, em Botafogo, Zona Sul do Rio, que iniciou o governo com nomes mais técnicos e ressaltou que oito secretários se elegeram deputados nas eleições deste ano. Nesta nova etapa de sua gestão, ele negociará secretarias para compor politicamente para as eleições municipais de 2024.

"Como ganhei a eleição de 2020 sem partido, busquei novos quadros. Fizemos deputados e oitosecretários.Vamos abrir mais o governo a partir dessa etapa", finalizou.

Paes afirmou que negocia com diversos partidos, como PT e União Brasil, sem antecipar decisões. "Só falo de eleições a partir do segundo semestre de 2023", disse.

Ao comentar conversas com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o prefeito afirmou que vai dar um tempo para procurá-lo. "Só vou conversar depois do Carnaval, quando ele estiver com saudade e tinta na caneta", comentou.

Paes espera boa vontade com o município por parte do Governo Federal após apoiar Lula durante a campanha. "Mas sempre teve preocupação com o Rio de Janeiro por conta da importância da imagem da cidade a nível nacional", pontuou.

Questionado sobre projetos para habitação para o ano que vem, o prefeito ressaltou que depende do Governo Federal. "Espero que tenha programa Minha Casa Minha Vida, o Casa Verde Amarela não houve", disse. O prefeito comentou que preferiria que o programa fosse instalado no Centro e não na Zona Oeste.