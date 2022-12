O prefeito Eduardo Paes afirmou que estuda internação compulsória de dependentes químicos no Rio - Cléber Mendes/Agência O Dia

O prefeito Eduardo Paes afirmou que estuda internação compulsória de dependentes químicos no RioCléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 27/12/2022 20:27 | Atualizado 27/12/2022 21:12

Rio - O prefeito Eduardo Paes revelou, nesta terça-feira (27), durante um encontro com jornalistas no Palácio da Cidade, em Botafogo, Zona Sul do Rio, que estuda internar compulsoriamente os usuários de crack. Paes explicou que é um tema controverso, mas atua de um lado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, na questão da saúde com os Centros de Atenção Psicossocial (Caps), e por outro, pela repressão, com a Secretaria de Ordem Pública (Seop).

Segundo o prefeito, a ideia é não deixar com que o Rio fique como São Paulo, com 2.000 pessoas dependentes químicas nas ruas. A Avenida Brasil é um dos pontos considerados mais críticos da cidade carioca. A chamada cracolândia também é encontrada em regiões como Madureira, Maracanã e entre os bairros Maria da Graça e Del Castilho.

Paes considera aumentar preço da passagem de ônibus

Ainda no encontro com jornalistas nesta terça (27), Paes relatou que a passagem dos ônibus na capital fluminense pode sofrer um reajuste em seu preço, subindo para R$ 4,20 ou R$4,30. Atualmente, o valor da tarifa é de R$ 4,05.

"Estou pensando ainda. (Mas), posso aumentar a passagem de ônibus. Não sei o valor ainda se será de R$ 4,20 ou R$ 4,30. Se eu aplicar o IPCA será de R$ 4,30. Se eu aplicar a fórmula paramétrica (o valor da passagem) vai lá na lua ", informou Paes. “Estamos analisando qual será o melhor caminho”, ele completou.

A prefeitura aumentou o valor da remuneração às empresas que prestam o serviço de transporte no Rio de Janeiro. De acordo com a medida, já publicada no Diário Oficial do município, o novo preço da tarifa a ser paga às concessionárias será de R$ 6,20. Outra mudança foi no indicador de Receita por Quilômetro (IRK), que passa a ser fixado em R$ 9,17.