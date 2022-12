Enterro do pequeno Davi Pelegrino, de um mês e 15 dias, no Cemitério Municipal de São Gonçalo, nesta segunda-feira (26). Na foto, Yasmin Pelegrino e Vinicius Pelegrino, pais do recém-nascido - Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 27/12/2022 17:31

Rio - Vinicius Pelegrino, pai do pequeno Davi Pelegrino, que morreu após um acidente de trânsito ocasionado por um motorista alcoolizado , na Região Oceânica de Niterói, prestou depoimento na 81ª DP (Itaipu), na manhã desta terça-feira (27). Yasmin Pelegrino, mãe da criança, estava bastante abalada e preferiu dar o seu depoimento em um outro dia, ainda nesta semana. De acordo com o delegado titular da distrital, Lauro Rangel, o motorista alcoolizado Lucas Alves de Azeredo Araújo, de 24 anos, e uma outra testemunha já foram ouvidos e diligências estão sendo realizadas para determinar a responsabilidade criminal do condutor.

Nesta terça-feira (27), Vinicius compartilhou uma mensagem de uma testemunha que afirmou ter impedido que Lucas fugisse do local do acidente. "Presenciei a tentativa de fuga do autor, grau de embriaguez e assim como outras pessoas, impedimos que ele fugisse. Sinto pela perda do pequeno Davi", escreveu a testemunha, que por questão de segurança não teve o seu nome divulgado. O pai do bebê também cobrou punição a Lucas. Ele compartilhou o vídeo do acidente e escreveu: "Polícia Civil, tem alguma dúvida?".

Vinicius Pelegrino, pai do pequeno Davi Pelegrino, pede justiça pela morte do filho Reprodução/Redes sociais

Vinicius e Yasmin pedem que a justiça seja feita e que o condutor seja preso. Em suas redes sociais, o casal também compartilhou mensagens que reforçam que Lucas é reincidente e que já matou um motociclista durante um acidente de trânsito em janeiro de 2021.

Os pais do bebê estavam no veículo quando Lucas bateu na traseira do veículo da família. Vinicius sofreu apenas pequenos cortes, já Yasmim precisou levar pontos na cabeça. O recém-nascido não aguentou o forte impacto e morreu logo depois de ser socorrido ao Hospital Pediátrico Getulinho, em Niterói. Davi foi enterrado na segunda-feira (26), sob forte emoção no Cemitério Municipal de São Gonçalo.



Nas imagens das câmeras de segurança é possível ver que Vinicius sai de ré em um estacionamento de centro comercial na Francisco Nunes da Cruz, às 20h23 do dia 24, véspera de Natal, e segue o fluxo de carros com prudência, com uma velocidade entre 20 e 30 km. Segundos depois, Lucas aparece em alta velocidade, batendo no veículo das vítimas, que foi arremessado a pelo menos oito metros para frente.

A ocorrência do acidente envolvendo a morte do motociclista em janeiro de 2021 foi registrada na 79ª DP (Jurujuba) e encaminhado ao Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), mas até o momento não foi encaminhado ao Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ).