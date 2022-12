Enterro do pequeno Davi Pelegrino, de um mês e 15 dias, no Cemitério Municipal de São Gonçalo, nesta segunda-feira (26). Na foto, Yasmin Pelegrino e Vinicius Pelegrino, pais do recém-nascido - Érica Martin/Agência O Dia

Enterro do pequeno Davi Pelegrino, de um mês e 15 dias, no Cemitério Municipal de São Gonçalo, nesta segunda-feira (26). Na foto, Yasmin Pelegrino e Vinicius Pelegrino, pais do recém-nascidoÉrica Martin/Agência O Dia

Publicado 26/12/2022 19:14

Rio - Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o motorista Lucas Alves de Azeredo Araújo, de 24 anos, dirigia alcoolizado e em alta velocidade na Estrada Francisco Nunes da Cruz, em Itaipu, na Região Oceânica de Niterói, quando colidiu com o carro da família do pequeno Davi Pelegrino, de um mês e 15 dias. O recém-nascido morreu com o impacto da batida na noite do dia 24 , véspera de Natal.

No vídeo é possível observar que Vinicius Pelegrino sai de ré de um estacionamento de centro comercial na Francisco Nunes da Cruz, às 20h23, e segue o fluxo de carros com prudência, com uma velocidade entre 20 e 30 km. Segundos depois, Lucas aparece em alta velocidade, batendo no veículo das vítimas, que foi arremessado a pelo menos oito metros para frente.

Veja o vídeo:

Vídeo mostra momento em que motorista alcoolizado bate em carro da família de recém-nascido em Niterói, na véspera de Natal. Criança morreu após o impacto.#ODia



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/mY1tNKRVIA — Jornal O Dia (@jornalodia) December 26, 2022

fotogaleria

No banco de trás estava Yasmin Pelegrino, mãe do bebê e Davi em uma cadeirinha. No entanto, com a forte batida, o recém-nascido foi deslocado dentro do carro. A mulher precisou de atendimento e levou pontos na cabeça. A criança também foi socorrida, mas não resistiu e morreu.

Lucas já havia sido indiciado em janeiro de 2021 pela morte de um motociclista no Largo da Batalha, em Niterói, durante um acidente de trânsito. Segundo o delegado que investiga o acidente do último dia 24, Lauro Rangel, Lucas foi indiciado por homicídio culposo no ano passado pela 79ª DP (Jurujuba) e o inquérito foi encaminhado ao Ministério Público do Rio (MPRJ). No entanto, não há informações sobre o oferecimento da denúncia ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), já que o processo não consta na busca processual do órgão.

Dia, um amigo da família contou que todos estão inconformados. Assim como no primeiro homicídio, O fato de Lucas ser reincidente provocou uma onda de revolta entre Vinicius Pelegrino e Yasmin Pelegrino, pais do recém-nascido, familiares e amigos. Ao, um amigo da família contou que todos estão inconformados. Assim como no primeiro homicídio, o motorista vai responder pela morte de Davi em liberdade . Ele foi indiciado pela 81ª DP (Itaipu) por homicídio culposo e por lesão corporal culposa.

Segundo a Polícia Civil, o rapaz foi ouvido na distrital e realizou teste de alcoolemia O resultado constatou que ele havia ingerido bebida alcoólica, porém sem perda de capacidades psicomotoras. Em depoimento ele confessou que bebeu sete copos de cerveja e foi dirigir, quando provocou o acidente fatal na Estrada Francisco da Cruz Nunes, em Itaipu, Região Oceânica de Niterói.

Os agentes da 81ª DP (Itaipu) ainda vão ouvir os pais da criança e diligências estão em andamento. Os veículos também foram periciados.

Pequeno Davi é enterrado sob forte emoção

O corpo do pequeno Davi foi enterrado sob forte emoção e pedidos por justiça na tarde desta segunda-feira (26) , no Cemitério Municipal de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Os pais da criança estiveram no cemitério e estavam bastante abalados. Eles também estiveram no Instituto Médico Legal (IML) de Niterói para realizar a liberação do corpo.

Dezenas de amigos e familiares do casal, que está junto há sete anos, compareceram ao enterro, realizado às 16h desta segunda-feira (26). O velório teve início às 14h. Abalados, eles não quiseram falar com a imprensa. No entanto, nas redes sociais, Vinicius e Yasmin agradeceram as centenas de mensagens de carinho e pediram justiça pelo crime.

Eles compartilharam publicações com a hashtag Justiça por Davi: "Queremos justiça por Davi. Ele teve sua vida tirada devido a uma irresponsabilidade"; "Um rapaz alcoolizado, em alta velocidade, bateu no carro da família, prestou depoimento na delegacia e nada foi feito. Isso é sério! Ele tirou a alegria de uma família por pura irresponsabilidade. Que a Justiça seja feita", compartilhou Vinicius e Yasmin em suas redes sociais.