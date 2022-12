​​​Polícia Civil prende estudante de odontologia que praticava procedimentos estéticos sem habilitação - Divulgação

Publicado 26/12/2022 20:39 | Atualizado 26/12/2022 20:44

Rio - Policiais da Delegacia do Consumidor (Decon), em ação integrada com o Conselho Regional de Odontologia (CRO) do Rio, prenderam, nesta segunda-feira (26), uma mulher acusada de exercício ilegal de odontologia no Centro do Rio. Maiara Gomes se apresentava como dentista e realizava procedimentos estéticos sem a formação necessária.

Com base em informações do Setor de Inteligência, os agentes foram até um salão de beleza no Centro. Nos fundos do estabelecimento, havia uma sala com maca onde a estudante do sétimo período de odontologia realizava procedimento de harmonização orofacial.

Ao ser abordada pelos policiais, ela confirmou não possuir a habilitação devida para o serviço. Foram encontrados produtos como toxina botulínica, ácido hialurônico e anestésicos. A ação foi acompanhada por um perito do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), que confirmou a atividade irregular no local.

A autora foi conduzida para a Decon, onde assinou termo circunstanciado pela prática do exercício ilegal da odontologia.