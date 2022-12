Material apreendido foi encaminhado para a 73ª DP (Neves) - Divulgação / PMERJ

Publicado 26/12/2022 19:25 | Atualizado 26/12/2022 19:37

Rio – Policiais do 7º BPM (São Gonçalo) apreenderam, na manhã desta segunda-feira (26), um adolescente após confronto no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio.

De acordo com a PM, agentes realizavam patrulhamento pela região quando foram atacados por disparos. Os militares revidaram e, após a área ser estabilizada, um indivíduo foi localizado e foi feita a apreensão de uma pistola, munições, 230 pinos de cocaína, 152 pedras de crack e 110 trouxinhas de maconha.

A ocorrência foi encaminhada para a 73ª DP (Neves), onde, após verificação de dados, foi constatado que o indivíduo era menor de idade.