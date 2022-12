A holandesa Britt Blom, de 36 anos, desaparecida desde o último dia 10, é acusada de homicídio culposo, em São Paulo - Reprodução / Facebook

Rio – A holandesa Britt Blom Inacio, de 36 anos, desaparecida desde o último dia 10 , quando saiu de casa em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, responde a um processo na Justiça de São Paulo pelo crime de homicídio culposo, quando não há a intenção de matar.

Ela é acusada pela morte do motoqueiro Cláudio Theodoro da Silva, ocorrida em um acidente de trânsito, em 2011. A decisão é do juiz Marcus Cunha Rodrigues, da 2ª Vara Criminal do Foro de Sumaré.

O caso aconteceu após Britt sair de um baile e colidir fortemente na traseira da motocicleta de Cláudio, que morreu no local. Na ocasião, ela admitiu estar embriagada aos policiais que atenderam à ocorrência. A holandesa também relatou que não teria visto o veículo, pois ele apareceu repentinamente na rodovia por onde trafegava.

Britt tem ainda outros processos no Tribunal de Justiça de São Paulo por dano moral e débito de IPTU.

Conhecida como Gringa, ela reside no Brasil há cerca de 14 anos. No Rio, a holandesa não possui família, mas tem uma filha que mora com o pai em São Paulo. Ela trabalhava como tradutora de textos e tinha imóveis na cidade paulista, que alugava.

O seu desaparecimento foi registrado na Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat). Procurada, a Polícia Civil não respondeu sobre as investigações.