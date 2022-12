Eduardo Arauju, Miss Maturidade 2021 Veralu Correia, Phillipe Macrides - Diretor CSL e Zana Coutinho Miss Plus Size 2022 - Divulgação/Casa São Luiz

Publicado 26/12/2022 21:00

Rio - A edição 2023 do tradicional 'Senhoras do Calendário', folhinha que valoriza mulheres da 'melhor idade', já está à venda - e sua renda será revertida para a Casa São Luiz, residencial para pessoas idosas localizado no bairro do Caju. A casa, a mais antiga no seu gênero, possui 20% dos seus residentes amparados pela filantropia e precisa de recursos para mantê-los. Para adquirir o calendário, basta ir no site da instituição ou fazer uma visita ao local.

'Senhoras do Calendário' é produzido por Eduardo Arauju, idealizador dos concursos Miss Plus Size Nacional, Miss Maturidade e Miss e Mister Rua. As modelos são do projeto Miss Maturidade. No dia 12, foi feito o lançamento no residencial, com as próprias modelos desfilando.



"A Casa São Luiz sente um imenso orgulho de contar entre seus parceiros do bem o nosso ilustre amigo Eduardo Arauju e as Senhoras do Calendário. A nossa instituição centenária agradece a doação dos calendários para disseminarmos a nossa união através de uma lembrança que durará o ano de 2023 inteiro. Esperamos que esta parceria, que abrange duas causas importantíssimas, continue por muito tempo", disse Philippe Macridis, diretor de marketing da Casa São Luiz.

Para adquirir o calendário ou visitar o local, seguem os contatos: o site é https://casasaoluiz.org.br/; o telefone 2159-9999; e o endereço é Rua General Gurjão, 533, no Caju, Zona Portuária do Rio.