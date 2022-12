Enterro do pequeno Davi Pelegrino, de um mês e 15 dias, no Cemitério Municipal de São Gonçalo, nesta segunda-feira (26). Na foto, Yasmin Pelegrino, 31 anos, mãe do recém-nascido - Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 26/12/2022 16:46 | Atualizado 26/12/2022 17:40

Rio - O corpo do pequeno Davi Pelegrino, de um mês e 15 dias, foi enterrado sob forte emoção e pedidos por justiça na tarde desta segunda-feira (26), no Cemitério Municipal de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Os pais da criança, Vinicius Pelegrino e Yasmin Pelegrino, que pontos na cabeça após o acidente de carro, estiveram no cemitério e estavam bastante abalados. Eles também estiveram no Instituto Médico Legal (IML) de Niterói para realizar a liberação do corpo.

O bebê morreu no dia 24, véspera de Natal, na Estrada Francisco da Cruz Nunes, em Itaipu , Região Oceânica de Niterói, após o motorista Lucas Alves de Azeredo Araújo, de 24 anos, que dirigia alcoolizado, bater na traseira do carro da família. Davi estava na cadeirinha de bebê, mas com o forte impacto foi deslocado dentro do veículo. O recém-nascido chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu.

Dezenas de amigos e familiares do casal, que está junto há sete anos, compareceram ao enterro, realizado às 16h desta segunda-feira (26). O velório teve início às 14h. Abalados, eles não quiseram falar com a imprensa. No entanto, nas redes sociais, Vinicius e Yasmin agradeceram as centenas de mensagens de carinho e pediram justiça pelo crime.

Eles compartilharam publicações com a hashtag Justiça por Davi: "Queremos justiça por Davi. Ele teve sua vida tirada devido a uma irresponsabilidade"; "Um rapaz alcoolizado, em alta velocidade, bateu no carro da família, prestou depoimento na delegacia e nada foi feito. Isso é sério! Ele tirou a alegria de uma família por pura irresponsabilidade. Que a Justiça seja feita", compartilhou Vinicius e Yasmin em suas redes sociais.

Lucas vai responder em liberdade por homicídio culposo e por lesão corporal culposa . Segundo a Polícia Civil, o homem foi ouvido na 81ª DP (Itaipu) e realizou teste de alcoolemia O resultado constatou que ele havia ingerido bebida alcoólica, porém sem perda de capacidades psicomotoras.

Família destruída

Davi era filho único do casal e era considerado a alegria da família. No último aniversário de Vinicius, que aconteceu na última quarta-feira (21), Yasmin fez uma homenagem ao marido e postou uma foto dele com o filho. Já na publicação em que eles comemoravam um mês de vida da criança, a mãe pediu proteção ao pequeno Davi.

"A felicidade por te ver completar 1 mês de vida é tão grande, você ainda não faz ideia. Acompanhar o seu crescimento e a forma como a vida se desenvolve é uma experiência incrível. Hoje eu só quero pedir a Deus para que te proteja, para que te dê muita vida, muita saúde e tudo de maravilhoso que possa existir neste mundo e agradecer a todos os aprendizados que você vem nos proporcionando nesta jornada.. Estaremos sempre aqui por você, nosso grande amor", escreveu ela.

A Vinicius também fez uma homenagem ao pequeno no dia do seu primeiro mêsversário. "No meio de tanta correria meu maior sonho se realizou, eu nem consigo expressar tamanha gratidão a Deus por ter me dado você. Você é simplesmente tudo que eu sempre sonhei desde que descobri que queria ser pai, já me peguei chorando na cama várias vezes sonhando acordado e pensando como seria ter você aqui, e hoje você faz 1 mês. Eu zerei a vida!", escreveu.

O acidente

Segundo Roberta de Souza, parente do pai do recém-nascido, ele tinha acabado de sair de um comércio e estava voltando para casa pela Estrada Francisco da Cruz Nunes quando, 30 metros depois, um carro em alta velocidade colidiu contra o seu.



“Vinícius me falou que estava dirigindo a uns 20, 30 km por hora e então sentiu um forte impacto e o carro foi arremessado a uns 8 metros para frente”, disse Roberta. Ela ainda comenta que uma pessoa socorreu a família e a levou para o hospital.

O crime é investigado pela 81ª DP (Itaipu). Os agentes ainda vão ouvir os pais da crianças e diligências estão em andamento. Os veículos também foram periciados.