Um bebê de apenas um mês morreu numa batida de carros em Niterói. - Reprodução

Publicado 26/12/2022 11:27 | Atualizado 26/12/2022 11:49

O corpo do bebê de apenas um mês, que morreu após acidente de carro na Francisco da Crus Nunes, em Itaipu, na Região Oceânica de Niterói, segue no Instituto Médico Legal (IML) da cidade. A criança, identificada como Davi Pelegrino, tinha 45 dias e era o filho único do casa. Ele estava na cadeirinha no banco de trás e chegou a ser levado primeiro para o Hospital Mario Monteiro, depois levaram para o Getulinho, mas não resistiu. O enterro vai ser no cemitério de São Gonçalo, as 14h.

Muito emocionada, Cindy Andrade Marques, tia da vítima, falou com O DIA dos momentos que todos têm passado desde o acidente às vésperas do Natal. "Um dia muito triste. Todos os familiares, amigos, quem conhecia a família estão todos com muita dor. Ninguém aqui teve uma noite de Natal feliz. Ninguém aqui festejou o Natal. O mínimo que eu quero é que seja feita justiça. Quem fez isso com a meu sobrinho, seja quem for, tem que pagar. Isso não pode ficar impune", disse Cindy.

Segundo as informações do G1, a mãe da criança, identificada como Yasmin Pelegrino também ficou ferida. Ela levou vinte pontos na cabeça e em seguida foi liberada. O pai do bebê Vinícius Pelegrino disse que o motorista do outro carro estava em alta velocidade e tinha bebido.



O comerciante Vinícius Pelegrino falou que tinha acabado de sair de uma loja em Niterói e estava voltando para casa pela Estrada Francisco da Cruz Neves. Andou cerca de 30 metros, em baixa velocidade, quando sentiu um forte impacto.

O carro que levava a mulher e o filho foi arremessado contra uma parede.

Vinícius disse que perdeu os sentidos momentaneamente e que, quando recuperou a consciência, viu a mulher segurando a criança, que antes estava na cadeirinha, com dificuldade de respirar.

"Meu carro devia estar a uns 20, 30 km por hora. Eu não consigo prever a velocidade, não consigo te dizer a velocidade que ele [o outro motorista] estava, mas ele estava [numa velocidade] muito grande porque ele me jogou a uns 8 a 10 metros para frente", disse.



"No local do acidente ele informou para o cabo que tinha ingerido sete chopes. Saiu quatro e meia da tarde do trabalho e tinha ingerido sete canecas de chope."

"Eu tenho vários sonhos na vida, mas o meu maior sonho é meu moleque, é meu filho. Hoje, ele foi tirado com um mês e quinze dias", disse Vinícius.



Um médico que mora num condomínio próximo ao local do acidente prestou os primeiros socorros e atendeu a mãe e a criança, mas disse que o bebê precisava ser levado com urgência ao hospital.

A família foi então para o Hospital Municipal Mário Monteiro, junto com o médico, e de lá o bebê foi transferido para o Hospital Getulinho, onde acabou morrendo.



Segundo Vinícius, o momento mais difícil foi contar para a mãe que estava em atendimento médico que o bebê não tinha resistido aos ferimentos.

O caso foi registrado na 81DP delegacia de Itaipu de Niterói. A identidade do outro motorista não foi divulgada.