Servidores da Prefeitura de Niterói são capacitados para a elaboração do Plano de Metas 2023. - Divulgação

Servidores da Prefeitura de Niterói que integram a Rede de Planejamento e Orçamento de Niterói (Rede Planit) já estão sendo capacitados para a elaboração do Plano de Metas 2023.

Instrumento de planejamento de curto prazo do município, o Plano de Metas foi implementado em 2013 e vai completar 10 anos no próximo ano trazendo inovações na pactuação das metas, como a escolha de entregas com temas relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) da ONU e a Estratégia de Governo Digital.

Participaram do encontro realizado na última sexta-feira (16) aproximadamente 100 servidores de diferentes órgãos e entidades do município.



A capacitação foi realizada pela equipe da Subsecretaria de Planejamento da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (Seplag), responsável por coordenar o sistema de planejamento de Niterói. A subsecretária Elissa Rasma ressalta que o Plano de Metas é um instrumento bem estabelecido e concretizado no município e que tem um histórico de trazer inovações a cada ano.



“Os 10 anos do Plano de Metas confirma a relevância desse instrumento de planejamento na gestão do município e redobra a responsabilidade em ter um Plano que converse e dialogue com as questões atuais e globais. É nesse sentido que o Plano de Metas 2023 trará aprimoramentos e inovações, de olho nos principais potenciais e desafios da cidade, incorporando o compromisso da Agenda Global 2030, com o propósito final de gerar impactos positivos na vida dos cidadãos niteroienses”, explica a subsecretária.



A partir do próximo ano, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) criados pela ONU para sanar questões de desenvolvimento social e econômico sustentável serão o principal foco das metas. Assim, cada uma das quatro entregas pactuadas deverá ser definida tendo em vista os ODS e respectivas metas e indicadores, reforçando o compromisso de Niterói com a Agenda 2030. Os 47 órgãos municipais terão que associar a primeira meta aos Planos Niterói 450 anos ou Niterói Que Queremos (NQQ); a segunda à pauta ESG de sustentabilidade ambiental, social e de governança; a terceira à Consulta Pública do PPA 2022-2025; e a quarta à Estratégia de Governo Digital (EGD) do município.



As subsecretarias de Orçamento, Avaliação e Gestão da Informação, Modernização da gestão e Articulação Institucional e Gestão do Conhecimento, também vinculadas à Seplag, participaram do encontro apresentando o sistema orçamentário do município, a importância da escolha assertiva das metas e indicadores de monitoramento, a Estratégia de Governo Digital que foi lançada nesta semana e o apoio oferecido pela Escola de Governo e Gestão (EGG) e o Laboratório de Inovação (LabNit).



A diretora do Plano de Metas, Ana Carolina Ferreira, reforça que esse instrumento de planejamento de curto prazo continuará tendo como seus objetivos principais dar celeridade às entregas e conferir ritmo à gestão, alinhando e direcionando os esforços dos diversos atores da gestão.



“A inclusão dos critérios ESG, que foram estabelecidos pelo Pacto Global da ONU e estão diretamente ligados aos ODS, tendo como principal foco trazer a responsabilidade social sustentável para as organizações, é mais um destaque da inovação do Plano de Metas 2023. Da mesma forma, o direcionamento das metas baseado na Estratégia de Governo Digital municipal, construída em conjunto por diversos órgãos da prefeitura, academia e conselhos municipais representa mais um aprimoramento para o próximo ano”, enfatiza Ana Carolina.



A apresentação das metas pactuadas, bem como seu posterior acompanhamento e monitoramento, se darão trimestralmente através do Encontro de Gestores, ocasião em que são reunidos todos os dirigentes dos órgãos e entidades junto ao Prefeito. Além da capacitação, foi realizado o lançamento da logo da Rede PlaNit, que possui papel fundamental para a disseminação da cultura do planejamento no município.



“A atuação da Rede PlaNit é essencial para que Niterói continue sendo referência na execução de políticas públicas. O próximo ano será de continuidade das ações estratégicas de fortalecimento e consolidação desse trabalho integrado e transversal”, finaliza a diretora de Desenvolvimento Estratégico, Michelle Guimarães.