Os moradores de Icaraí, na Zona Sul de Niterói, vão ganhar uma praça nova na Rua Castilho França.Foto: Divulgação

Publicado 23/12/2022 07:38

A Prefeitura de Niterói informou novas intervenções que, ao final, trarão mais fluidez ao trânsito e uma melhoria na qualidade de vida da população niteroiense. Segundo o Executivo, a nova Praça na Rua Castilho França, em Icaraí, na Zona Sul da cidade, vai entrar em uma nova etapa das obras até o fim do ano. "Com a finalização das demolições, a próxima etapa será o revestimento das calçadas e, em seguida, a abertura de uma nova rua que vai ligar a Rua Castilho França à Rua Miguel de Frias", informou o poder público no texto.

O secretário de Urbanismo e Mobilidade de Niterói, Renato Barandier, destaca que a obra trará melhorias para o bairro.

“Essa é uma obra de urbanismo que cria uma nova porta de entrada no bairro de Icaraí, com novo paisagismo, iluminação, novo espaço público de convivência e de mobilidade porque vai permitir o acesso à Rua Miguel de Frias, Praia de Icaraí e Rua Fagundes Varela mesmo nos horários de reversível”, disse Barandier.

"O Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS) é um instrumento que coloca em prática os objetivos gerais da Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei Nº 12.587/2012). O PMUS tem como finalidade traduzir os objetivos de melhoria da mobilidade urbana local em metas e ações estratégicas, orientando as ações, os projetos e os investimentos em mobilidade urbana. O Plano se dá de forma participativa, com atuação de diferentes atores sociais (usuários, poder público, setor privado e sociedade civil organizada)", informou a Prefeitura na nota.

O presidente da Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento, Paulo César Carrera, conta que, neste momento, o espaço passa por limpeza do terreno, após a conclusão das demolições.

“Concluímos a parte de drenagem na Rua Castilho França, assim como toda infraestrutura subterrânea e foi dado início ao revestimento das calçadas. Até o fim deste ano, será iniciada a abertura da Rua Projetada, criada no projeto, e que fará a ligação das ruas Castilho França à Miguel de Frias”, ressaltou Carrera.