Itaipu vai receber obras de pavimentação e drenagem

O prefeito de Niterói, Axel Grael, mostra a assinatura da ordem de início das intervenções na Região Oceânica. Ascom PMN - Foto: Luciana Carneiro

Publicado 22/12/2022 09:15

O prefeito de Niterói, Axel Grael, assinou, na última quarta-feira (21), documento para início das obras de pavimentação e drenagem no bairro de Itaipu, na Região Oceânica. Serão 14 ruas contempladas com um investimento de R$ 17 milhões. As obras devem gerar mais de 250 empregos entre os diretos e indiretos. A previsão é que as obras comecem em janeiro.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, ressalta o avanço nas intervenções na Região Oceânica da cidade.

“Essa obra permite que a gente avance ainda mais na urbanização, pavimentação e drenagem da Região Oceânica. Já realizamos uma primeira obra no Canto de Itaipu e agora vamos complementar essa parte do bairro. Com isso, a gente inclui as principais ruas da Região Oceânica”, afirmou Grael.

Paulo César Carrera, presidente da Emusa, destaca que a obra deve estar pronta em aproximadamente seis meses.

“Essa é uma obra de pavimentação e drenagem em 14 ruas de Itaipu, entre a praia e a lagoa. Com um investimento de R$ 17 milhões, a previsão é que a obra tenha seis meses de duração. Além disso, estima-se que serão contratados 70 funcionários diretos, operando a obra, e deve gerar em torno de 200 vagas indiretas como refeição, transporte e mobilidade”, conta o presidente.

Canto de Itaipu – A Prefeitura de Niterói já entregou as obras de requalificação urbana do Canto de Itaipu. A área próxima à praia recebeu restauração paisagística, com a organização dos estacionamentos que existiam no local, ganhou uma praça de eventos, rampa com acessibilidade ao banho de mar para as pessoas com dificuldades de locomoção, principalmente cadeirantes, deck de madeira, além da construção de pequenas edificações de apoio para a atividade pesqueira.