O grupo Paralamas do Sucesso será o ponto alto da comemoração em Icaraí. - Ascom PMN - Foto: Luciana Carneiro

Publicado 21/12/2022 06:36

A Prefeitura de Niterói anunciou na última terça-feira (20) a programação da festa da virada 2022/2023. O Réveillon da Esperança vai contar com shows na Praia de Icaraí e queima de fogos em seis pontos da cidade. O público também poderá assistir aos shows através da página da Prefeitura no Facebook com transmissão ao vivo.

O grupo Paralamas do Sucesso será o ponto alto da comemoração em Icaraí, logo após o espetáculo de queima de fogos, que terá duração de quinze minutos. A programação de shows será aberta às 18h30 com o grupo Bicho Solto, seguido da cantora Baby do Brasil, às 20h30, e da apresentação do grupo Barão Vermelho, às 22h20.

O show pirotécnico na Praia de Icaraí acontecerá em cinco balsas, prometendo muitas novidades durante 15 minutos. Niterói também terá queima de fogos de artifício em outros cinco pontos: Praia de Itaipu; no monumento à Nossa Senhora Auxiliadora, em Santa Rosa; no Largo da Batalha, atrás do Fórum; no Barreto, em frente da Árvore de Natal; e na Vila Ipiranga, no Fonseca.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, destaca o cuidado do município para a realização de uma festa que seja inesquecível para os moradores e para os turistas.

“Depois de alguns anos impossibilitados de realizar a festa do Réveillon devido aos cuidados necessários com a pandemia de Covid-19, preparamos uma festa que será muito bonita e com atrações que certamente alegrarão a virada de ano para os niteroienses e visitantes. O ano de 2022 foi de retomada da economia da cidade, de muitos investimentos dentro do Plano Niterói 450 e vamos trabalhar por um 2023 ainda mais cheio de prosperidade para Niterói”, afirma o prefeito.

De acordo com a Niterói Lazer e Turismo (Neltur), a expectativa é receber cerca de 400 mil pessoas na Praia de Icaraí, com perspectiva de chegar a 100% de ocupação na rede hoteleira. O presidente da Neltur, Paulo Novaes, explica que a cidade está pronta e organizada para o Réveillon pelo planejamento que foi feito com os órgãos da Prefeitura, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Segundo Paulo Novaes, a Neltur possui um planejamento para que Niterói esteja pronta para receber turistas o ano todo, fazendo com que a cidade se torne um polo turístico do estado.

“Niterói tem todas as benesses do Rio de Janeiro, mas com a tranquilidade de uma cidade interiorana. É a sétima cidade do País em Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), todas as grandes marcas estão aqui, dá para fazer bons negócios no município. Nosso turismo só tende a crescer e estamos investindo nisso. O Réveillon da Esperança será o maior da nossa história”, disse.

Planejamento – A Prefeitura de Niterói, por meio da Neltur, está fazendo um trabalho integrado com vários órgãos municipais e do Estado, como Bombeiros e Polícia Militar, para a organização do evento. Tanto em Icaraí, como em Itaipu e Piratininga, haverá banheiros químicos, serviço médico e estrutura de segurança.

Na produção e realização do Réveillon da Esperança, cerca de 2 mil pessoas estarão trabalhando, incluindo guardas municipais, PMs, agentes de trânsito, enfermeiros, equipe de montagem, garis, entre outros envolvidos. Na Praça Getúlio Vargas, em Icaraí, haverá uma Central de Atendimento, que vai concentrar demandas sobre crianças perdidas, segurança, emergência médica e Bombeiros, além do Cisp Móvel.

Emergências médicas – A festa contará com três postos médicos e nove ambulâncias em Icaraí, e um posto e seis ambulâncias em Itaipu.

Limpeza – A Companhia de Limpeza de Niterói montou um planejamento especial de limpeza das vias. A partir das 6 horas de segunda-feira (1º de janeiro), 750 funcionários estarão atuando na cidade. A previsão é que o trabalho esteja concluído às 11 horas.